Ubisoft zet vacatures voor Rayman online

Er gaan al langer vrij gegronde geruchten rond dat Rayman weer zijn opwachting zou gaan maken. Recentelijk heeft Ubisoft Montpellier – de studio achter onder andere Rayman – deze geruchtenmolen weer aangezwengeld door het plaatsen van diverse vacatures voor nieuwe projecten. Enkele daarvan vermelden onze ledemaatloze held specifiek. Gaan we dan inderdaad een nieuwe of geremasterde Rayman-game krijgen?

In addition to the Lead FX Artist, Ubisoft Montpellier has opened several more leading jobs for Rayman brand, but what is even more intriguing is whether an unannounced project is associated with Rayman, listed next to some of the other vacancies. pic.twitter.com/DU1rpHPjRu — Nikita (Rayman Universe) (@RUniverseVK) April 9, 2025

Enkele maanden geleden kwam het nieuws naar buiten dat Ubisoft werkte aan een aantal nieuwe projecten. Dit ging ten koste van een vervolg op het bekroonde Prince of Persia: The Lost Crown, tot ongenoegen van fans en het dev-team achter deze onverwachte hit. Eén van die nieuwe projecten, zo ging het gerucht, was een Rayman-game. Een remake, waarschijnlijk. Zelfs Michael Ancel, het creatieve brein achter Rayman, zou meewerken als consultant. Na dit nieuws bleef het echter stil rondom dit project. Nu er vacatures zijn opgedoken die specifiek zijn gericht op een Rayman-game, lijkt het toch wel zeer waarschijnlijk dat fans op een game getrakteerd worden. Nieuwe game of remake? Dat zullen we af moeten wachten.

Hoog tijd voor een terugkeer

Als het om een remake gaat, zal het waarschijnlijk een van de eerste drie worden. Nu is een remake inhoudelijk nog niet zo vanzelfsprekend, want Rayman staat erom bekend dat er voor Rayman 1 en 2 verschillen waren tussen versies voor verschillende consoles. Vaak ook nog met andere namen! Dit geldt niet voor Rayman 3, dus wellicht zou dit de meest voor de hand liggende game zijn om aan een remake-behandeling te onderwerpen. In ieder geval zou een terugkeer van onze ledemaatloze held niet misstaan. Na de eerste drie games, en misschien Rayman M/Arena, verscheen hij in een game die de Raving Rabbids introduceerde, waarna the man himself helaas het onderspit moest delven. Later kwamen Rayman Origins en Legends nog uit, beide een terugkeer naar het 2D-platformen van de eerste game die als een soort soft reboot van de franchise moesten dienen. Inmiddels is dat ook alweer 12 jaar geleden! En daarna is het stil gebleven. Hoog tijd dat daar verandering in komt dus!

Van welke Rayman-game zou jij het liefst een remake zien? Of zou jij juist blijer worden van een volledig nieuwe game? Laat het ons weten in de comments!