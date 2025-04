Under the Island komt ook naar de Nintendo Switch

Under the Island werd eerder al aangekondigd voor de pc. Maar nu hebben uitgever Top Hat Studios en ontwikkelaar Slime King Games bekendgemaakt dat deze pixel art actie-RPG ook naar de Nintendo Switch en andere consoles gaat komen. Een releasedatum is er nog niet, dus wanneer de game te spelen gaat zijn is nog onduidelijk. Wel is er een trailer gedeeld zodat we een indruk kunnen krijgen van de game. Daarin wordt trouwens gesproken over ‘coming very soon’.

Under the Island is een pixel art 2D-actie-RPG. In de game draait het om ontmoetingen en gevechten met monsters, het oplossen van puzzels, het ontdekken van schatten en natuurlijk het mysterie van het eiland. Jouw eiland (Seashell Island) staat op het punt om te zinken en de grote vraag is natuurlijk of je dat kan voorkomen. Dat doe je in de rol van Nia, een moedige nieuwe eilandbewoner. Nia is op de verkeerde voet begonnen met een aantal lokale eilandbewoners. Eén van die bewoners is Avocado. Toch zullen zij samen moeten vechten om te voorkomen dat hun thuis in de oceaan verdwijnt. Ga op een spannend avontuur door een levendige eilandwereld. Jij bepaalt het tempo en de route.

Ben je nieuwsgierig geworden naar Under the Island? Bekijk dan de trailer hieronder!