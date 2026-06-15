Catto’s Post Office verschijnt later deze maand op de Nintendo Switch

Vorig jaar oktober schreven we over een spelletje genaamd Catto’s Post Office. Toen lieten we jullie weten dat de Switch-versie van deze game 2 december zou moeten verschijnen. Helaas lag er wat vertraging op de loer, maar later deze maand zou de release dan eindelijk plaats moeten vinden. Dankzij een nét iets andere trailer, die op het YouTube-kanaal van In Shambles Studio geüpload is, weten we namelijk dat de titel donderdag 25 juni uitkomt voor een bedrag van €5,49.

In Catto’s Post Office kruip je voor ongeveer een uur in de huid van postbezorgkat Catto. Hoewel het spel dus niet heel lang duurt, zul je in die korte periode veel vrienden maken door taakjes van de mede katachtigen te voltooien. Verder wordt er nog een verhaaltje verteld, kun je de bloemist en het café uit het dorp verkennen en mag er natuurlijk kattenkwaad uitgehaald worden.