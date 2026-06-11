Cozy-RPG The Detectorist Guild aangekondigd voor de Nintendo Switch

Uitgever PQube en ontwikkelaar Full Stop Studios onthullen de komst van The Detectorist Guild, een ontspannen detective-RPG die zich afspeelt in een vredig Engels dorp in het jaar 1999. Een precieze releasedatum is er nog niet, wel weten we dat we de game ergens vroeg 2027 mogen verwachten. Hieronder vind je aankondigingstrailer waarin we kennismaken met James, een jonge metaaldetectorist.

Welkom in Winterly! In The Detectorist Guild kruip je in de modderige laarzen van James. Je verkent een typisch Brits dorpje vol verloren herinneringen, lokale geschiedenis en mysteries die wachten om ontdekt te worden. Help de dorpelingen hun vermiste spullen terug te vinden, doneer zeldzame vondsten aan het museum, upgrade je uitrusting en ontrafel een mysterie dat James en zijn familie langzaam dieper in het verleden van het dorp trekt. Ontspan, verken en verzamel in je eigen tempo in een ontspannen RPG-ervaring die nieuwsgierigheid, geschiedenis en de stille spanning van het ontdekken viert. Meer informatie vind je hier op de officiële website.

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