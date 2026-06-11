Demo beschikbaar voor Marsupilami 2: Salsa Palombia

Een paar weken geleden werd de komst van Marsupilami 2: Salsa Palombia voor de Nintendo Switch aangekondigd. De release laat nog even op zich wachten – op 3 september is het zover. Maar wie nu alvast een voorproefje wil van deze kleurrijke titel kan aan de slag met de gratis demo. Die is vanaf nu te downloaden in de Nintendo eShop. Onderaan vind je trouwens ook een nieuwe trailer!

Marsupilami 2 is het vervolg op MARSUPILAMI – HOOBADVENTURE uit 2021. Ook dit tweede deel is weer een 2.5D-platformspel. In Salsa Palombia kruip je in de vacht van drie Marsupilami’s, met elk hun eigen vaardigheid. Zo kan de ene door de lucht slingeren, de ander vijanden neerhalen terwijl de derde goed over obstakels kan springen. Als je de juiste Marsupilami kiest, dan ontdek je misschien wel verborgen levels in de vier kleurrijke werelden. Het uiteindelijke doel is om Mummy Queen op te sporen, wat je doet door achtergelaten aanwijzingen over haar schuilplaats te vinden. Dit is alleen mogelijk, maar ook samen door middel van de lokale coöp-stand.

Ga jij aan de slag met de demo van Marsupilami 2: Salsa Palombia? Veel plezier!