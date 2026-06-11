K-pop Idol Stories: Road to Debut ontvangt releasedatum

K-pop wint wereldwijd steeds meer terrein. Voor wie er gek op is, komt er binnenkort de perfecte game uit. Oorspronkelijk werd K-pop Idol Stories: Road to Debut in 2024 aangekondigd voor een release in 2025. Dat jaar hebben ze overduidelijk niet gehaald, maar nu is het eindelijk zover. Uitgever PQube heeft de releasedatum voor K-pop Idol Stories zojuist onthuld. Op 16 juli 2026 komt de game uit voor de Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series en pc via Steam. Een trailer kan je hieronder bekijken.

In K-pop Idol Stories: Road to Debut Ben je de manager van een stel K-pop-talenten. Jij moet zelf een groep samenstellen die succesvol kan worden. Daar horen ook lastige keuzes bij en het maken van een debuutsingle. Afhankelijk van de keuzes die je maakt, gaat het verhaal een bepaalde kant op. Ook zijn er minigames om ervoor te zorgen dat jouw talenten zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Ben jij fan van K-pop? Ga jij K-pop Idol Stories op de releasedatum gelijk kopen? Laat het ons weten in de reacties!