Unrailed! 2: Back on Track komt in mei naar de Switch (2)

Tijdens de Indie World-presentatie is er een hoop nieuws aangekondigd. Eén daarvan is het vervolg op Unrailed!. Unrailed! 2: Back on Track was al een tijd in Early Access en zal binnenkort officieel uitkomen. De game wordt in mei 2026 op de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch verwacht. De trailer die tijdens de Indie World werd getoond kan je hieronder bekijken.

Unrailed! 2: Back on Track is een coöperatieve multiplayergame waarin spelers moeten samenwerken zodat de trein blijft rijden. Dat gebeurt in een procedureel gegenereerde wereld. Door spullen te verzamelen en spoor aan te leggen moeten jullie voorkomen dat de trein ontspoort. Daarnaast zijn er upgrades vrij te spelen en zes biomen beschikbaar. Ook kan je op kaarten spelen die door de community gemaakt zijn of de gloednieuwe Versus Mode voor acht spelers spelen.

Ben jij klaar voor multiplayerplezier in Unrailed! 2: Back on Track? Laat het ons weten in de reacties!