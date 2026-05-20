RoadOut krijgt launchtrailer

We hebben we even op moeten wachten, maar de release van RoadOut is nu eindelijk een feit. Om de release te vieren is onderstaande launchtrailer vrijgegeven. Roadout werd aanvankelijk al in 2024 aangekondigd en de planning was om de game in 2025 te lanceren. Na uitstel, is de release nu dan toch een feit.

RoadOut combineert top-down actie RPG elementen met diverse race-game mechanics. Je verkent de wereld in je auto en baant je vervolgens te voet een weg door met puzzels gevulde dungeons. De game pakt veel inspiratie van zowel Zelda, GTA en de SNES-game Rock n’ Roll Racing. In RoadOut verandert de wereld na een grote ramp in een post apocalyptische wereld die wordt gedomineerd door een A.I. Daardoor duiken rebellengroepen onder in een kamp genaamd: The Dead Zone. Jij speelt als Claire, een rebel die probeert te overleven door zwarte markt contracten uit te voeren voor lokale leiders. The Dead Zone wordt bezet door drie rivaliserende bendes: The Wasteheads, The SaibaKuran, en Order of the New Code. Terwijl Claire haar verleden onderzoekt ontdekt ze bewijs dat haar bestaan herleid naar het ontstaan van de A.I.