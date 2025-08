Update 1.3.0 voor Nintendo Music-app

De Nintendo Music app zelf heeft weer een update gekregen naar versie 1.3.0. Mensen die de app gebruiken op hun Apple of Android telefoon zullen de update misschien al wel tegengekomen zijn. Het belangrijkste van deze versie is de toevoeging van functies aan de app voor gebruikers die hun Nintendo Switch Online-lidmaatschap hebben opgezegd. Verder zijn het vooral kleine aanpassingen onder de motorkap die het gebruikersgemak verbeteren.

De officiële patch notes geven aan:

De functionaliteit is verbeterd wanneer er een groot aantal nummers aan favorieten of afspeellijsten wordt toegevoegd.

Er zijn een aantal functies toegevoegd voor gebruikers van Nintendo Music die geen Nintendo Switch Online-lidmaatschap meer hebben, zoals de mogelijkheid om hun persoonlijke playlist te wissen.

We hebben een aantal problemen opgelost voor een soepelere ervaring tijdens het gebruik van de app.

(Bron: Apple App Store)

Nintendo Music is een app voor smartapparaten. Voor Apple-apparaten is de app via deze link te downloaden en voor Android-apparaten via deze link. Om de app te gebruiken is een abonnement op Nintendo Switch Online (+ Uitbreidingspakket) vereist. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

