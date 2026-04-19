Performance mode Yooka-Replaylee laat je nu met 60fps spelen op de Switch 2

Het is alweer meer dan een half jaar geleden dat Yooka-Replaylee onder andere op Nintendo’s tweede hybride console verscheen. Het spel is een verbeterde versie Yooka-Laylee, al bleef de game hangen op 30fps. Dit komt omdat de ontwikkelaars maar beperkte tijd hadden met de Switch 2-ontwikkelkit. In onze review lieten we weten dat deze titel mogelijk op een dag een 60fps-patch zou ontvangen. Inmiddels is het Playtonic eindelijk gelukt om die update uit te brengen, waardoor spelers in de performance mode kunnen genieten van een nog soepelere speelervaring!

Hieronder kun je zien hoe de performance mode eruitziet en hoe die draait op de Switch 2. Heb jij vanwege de prestaties toentertijd gewacht met het kopen van Yooka-Replaylee op Nintendo’s console en ga je dat nu wél doen? Laat het ons dan weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!