Kirby en de Vergeten Wereld krijgt nieuwe mondvol vormen op Switch 2

Met de komst van de Nintendo Switch 2 zijn er verschillende Switch-titels die een speciale Nintendo Switch 2-versie krijgen. Ook Kirby en de vergeten wereld Kirby en de Vergeten Wereld krijgt nieuwe mondvol mogelijkheden op Switch 2 krijgt een Switch-2 versie. In het geval van Kirby en de Vergeten Wereld worden er nog naast de performance boost voor de game extra levels toegevoegd aan het spel. Nu blijkt ook dat er meerdere nieuwe mondvol-vormen zullen worden toegevoegd.

De informatie is afkomstig van een mogelijke downloadcode in Japan met afbeeldingen van de nieuwe mondvol-vormen, welke je hieronder ziet afgebeeld. Het lijkt erop dat de game drie nieuwe vaardigheden voor de mondvol mode krijgt. De afbeelding toont een tandwiel, een blaasbalg en een object dat een beetje op een pijp lijkt. Voor nu is er geen officiële informatie over bekend, dus moeten we het doen met onderstaande afbeelding. Ongetwijfeld krijgen we binnenkort meer te horen!