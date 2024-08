Vacature voor Hogwarts Legacy 2 opgedoken?

Soms duiken er plots vacatures online op, waaruit we kunnen opmaken dat er waarschijnlijk een bepaalde game in de pijplijn zit. Dit is weer zo’n moment. Avalanche Software, de studio achter Hogwarts Legacy, heeft een vacature geplaatst voor een Producer voor een nieuw project. Dit zou erop kunnen duiden dat Hogwarts Legacy 2 al in ontwikkeling is. Namen worden niet genoemd, maar er wordt wel gevraagd om iemand die affiniteit heeft met open-world RPG’s en (magische) vechtsystemen. Gamerant heeft de vacature online gedeeld, en hij is hieronder te lezen:

Officieel is er niets bekend over het vervolg, maar wel weten we dat er een kans is dat het een live-servicegame zal worden. WB Discovery heeft namelijk aangegeven dat ze van hun meest populaire franchises – en daar hoort de Wizarding World bij – live-service willen maken. Volgens het bedrijf zou dit meer betrokkenheid genereren. Hoe dat daadwerkelijk gaat uitpakken, moeten we nog gaan zien.

Hogwarts Legacy was een enorm succes, en een vervolg kon dan ook bijna niet uitblijven. Hoewel er officieel nog niets bevestigd is, liet leaker MyTimeToShineHello eerder weten dat Hogwarts Legacy 2 groen licht heeft gekregen. Niet zo gek, als je kijkt naar de verkoopcijfers van deel 1. Onder andere in Nederland was het de bestverkochte game van 2023.

