Niet voor kinderen! The Jackbox Naughty Pack aangekondigd voor de Switch

The Jackbox Naughty Pack komt naar de Switch. Dat heeft Jackbox Games eerder deze week aangekondigd. De game moet ergens in september verschijnen, al is nog niet precies bekend wanneer. Voor iedereen die onbekend is met The Jackbox Party Games: deze franchise bestaat uit een serie minigames, die bedoeld is om met vrienden te spelen. Deze games bestaan uit quizjes, sociale deductie achtige games of zelfs games waarbij je zult moeten tekenen. Dit doe je door met je telefoon mee te doen. The Jackbox Naughty Pack werkt met hetzelfde principe, maar pakt dit net wat anders aan. Waar de normale games bedoeld zijn voor alle leeftijden is deze editie dat absoluut niet. Het is bedoeld voor een volwassen publiek, wat met namen als “Fakin’ It All Night Long”, “Dirty Drawful” en “Let me Finish” niemand zal verbazen. Benieuwd? Hieronder kun je de trailer bekijken.

Een Jackbox Party voor volwassen publiek.

The Jackbox Naughty Pack bevat drie games, welke gespeeld kunnen worden met 3 tot 8 spelers. Het heeft een expliciete waarschuwing: deze game is niet voor kinderen! Helemaal vreemd zal het overigens niet worden, maar het heeft thema’s bedoeld voor een volwassen publiek. Zo bevat de game referenties naar en vragen over consensuele seksuele handelingen, licht drugs gebruik, geweld en grof taalgebruik.

In ‘Fakin’ It All Night Long krijgt iedereen een geheime taak behalve The Faker, die probeert te doen alsof. Vind uit wie van je vrienden de beste leugenaar is… en meer. Voor deze editie is er speciaal de categorie ‘Finger Blasting’ toegevoegd en een nieuwe ‘remote play’ mode.

Dirty Drawful is eigenlijk de game Drawful… maar dan op een manier die je nog nooit gezien hebt. Zelfs de Drawful Owl zal je verbazen! Voor de gelegenheid zijn er nieuwe prompts toegevoegd, die ervoor zorgen dat je tekeningen het verhaal van de avond worden. Deze game heeft alles: sex, drugs, heiligschennis, alles wat een gezonde volwassene wel eens nodig heeft.

En als laatste is er Let Me Finish. Het is Jackbox zijn nieuwe Presentation game dat je laat nadenken over belangrijke vragen zoals “waar zit eigenlijk de kont van je brievenbus?” of “Hoe krijgen we deze avocado opgewonden?” Natuurlijk krijgt iedereen een kans om zijn zegje te doen, maar begrijpen jullie elkaar ook, dat is de vraag.