Pokémon TCG Shrouded Fable met Ukiyo-e stijl kaarten nu beschikbaar

Vandaag is de gloednieuwe Pokémon TCG-set Shrouded Fable verschenen. Deze set bevat in totaal 99 kaarten waarvan 64 behoren tot de basisset en de overige 35 speciale versies zijn met diverse artvormen. De belangrijkste toevoeging van deze set zijn nieuwe Pokémon die in de set verschijnen. Zoals Pecharunt, een Pokémon die je als epiloog na de DLC van Scarlet & Violet kan vangen.

Een andere nieuwe toevoeging zijn kaarten met een nieuw type holografische print. Deze parallelle kaarten hebben uniek holografisch patroon rondom het artwork van de kaart. Deze kaarten zijn te herkennen doordat de uitbreidingscode linksonder een wit vak met zwarte tekst bevat. Normaal is dit omgekeerd.

Het laatste opvallende zijn drie promokaarten. De speciale kaarten van Kingambit, Kingdra en Greninja hebben een unieke Ukiyo-e stijl. Dit is gebaseerd op bijzondere houtsnede kunstwerken uit Japan. Deze kaarten zitten alleen in speciale Illustration Collections.

Op dit moment zijn de volgende producten beschikbaar: Elite Trainer Box, Kinggambit Illustration Collection, Kingdra ex Special Illustration Collection, Greninja ex Special Illustration Collection, drie booster pack en Mini Tin. Vanaf volgende maand zijn ook Booster Bundles beschikbaar. Deze komen op 6 september beschikbaar.