Vanaf donderdag kun je Wildfrost spelen als Game op Proef!

Regelmatig kunnen Nintendo Switch Online-leden een Game op Proef uitproberen. Deze games kun je voor een beperkte periode gratis spelen en zo kijken of het je bevalt. Wil je na de proefperiode tot aanschaf overgaan? Dan worden jouw savegames uiteraard overgedragen naar het volledige spel. Van woensdag 18 september tot en met dinsdag 24 september staat Wildfrost in de spotlight als Game op Proef. Lees hier wat je kunt verwachten van dit spel waarin jij en je dorpsgenoten de strijd aangaan met de kou!

Wildfrost is een deckbuilder, wat inhoudt dat je een met een zelfgebouwd deck kaarten de strijd aanknoopt met je vijanden. Elke kaart heeft stats zoals levenspunten en aanvalskracht, maar sommige kaarten hebben daarnaast ook unieke eigenschappen. Door je deck goed te balanceren, uit te testen en bij te schaven waar nodig kom je elke poging weer een stukje verder. Want het roguelike-element zorgt ervoor dat je vaak opnieuw zult beginnen, maar ook dat elke keer dat je het dorp Snowdell verlaat een unieke ervaring is. Gelukkig kun je tussendoor uitrusten in je dorp en de plaatselijke winkels herstellen en verbeteren. Dat levert onder meer nieuwe kaarten op!

Mocht je na de Game op Proef-periode nou helemaal fan zijn geworden van dit spel, dan is er goed nieuws! Limited Run Games brengt namelijk ook fysieke versies uit voor de liefhebber. Ga jij deze game vast downloaden, of had je hem al in je (digitale) bibliotheek staan? Laat het ons weten in de comments!