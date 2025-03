Vang Paldean Tauros tijdens het Stunning Styles event in Pokémon Go

Op 3 april gaat er een nieuw evenement van start in Pokémon Go. Het Stunning Styles event zal van 3 april 10:00 tot 7 april 08:00 lokale tijd duren en introduceert nieuwe Pokémon in het spel. Ook krijgen spelers die tijdens Go Fest 2024 geen Marshadow hebben gevangen toegang tot een Special Research waarmee je de Pokémon kunt vangen. Mocht je wel al een Marshadow hebben kun je hem niet opnieuw vangen, je krijgt dan candy.

Verder zullen de drie versies van Paldean Tauros verschijnen in het spel. Welke versie je tegen kunt komen hangt af van de locatie waar je je bevindt. Waar ze precies te vinden zijn, zie je in de lijst hieronder. Het zal dus flink ruilen worden of reizen om alles te verzamelen. Ook zou je mogelijk een remote raid kunnen joinen om de andere edities te vangen.

Combat Breed Paldean Tauros (Iberisch schiereiland)

Blaze Breed Paldean Tauros (Oostelijk halfrond, Nederland bevindt zich hier)

Aqua Breed Paldean Tauros (Westelijk halfrond)

Verder zal het event nog een gratis Timed Research, een betaalde Timed Research en andere Pokémon featuren. Zo zullen Burmy en Castform ook vaker voorkomen. Meer informatie is hier te vinden.