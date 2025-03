Horrorklassieker I Have No Mouth, And I Must Scream aangekondigd voor de Switch

Wie zijn horrorklassiekers kent, heeft vast wel eens gehoord van I Have No Mouth, And I Must Scream. Misschien heb je het zelfs wel gespeeld! Deze lugubere point-and-click-game van Nightdive Studios dateert alweer uit 1995 en gaat dus al best een tijdje mee. Nu verschijnt hij voor het eerst voor moderne consoles, waaronder de Nintendo Switch. Hij komt uit op 27 maart.

Vijf mensen vs. een door haat gedreven supercomputer

In I Have No Mouth, And I Must Scream speel je als vijf personages die al meer dan 100 jaar zijn overgeleverd aan een genadeloze AI genaamd AM. Een computer die de mensheid zo haatte dat hij de hele wereld heeft uitgeroeid, behalve deze vijf ongelukkige zielen. Deze houdt hij met technologie in leven om ze voor eeuwig te martelen in het middelpunt van de aarde. Aan jou dus de taak om te ontsnappen. Dat ligt alleen niet zo voor de hand. Als elk personage krijg je te maken met ethische dilemma’s terwijl je gedwongen het wrede spel van AM speelt, zo gemaakt om in te spelen op de diepste angsten van je personage. Je keuzes zijn belangrijk, want de game heeft zeven eindes, waarvan de meeste geen bijster goede afloop hebben. Deze horrorgame heeft dan misschien geen jump scares, maar zal je ongetwijfeld de stuipen op het lijf jagen met zijn macabere verhaal.

De game is gebaseerd op de gelijknamige en al even bloedstollende short story van Harlan Ellison. Het is zelfs een van de bekendste verhalen uit de Engelse literatuur. Ellison spreekt bovendien de stem van supercomputer AM in en is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van I Have No Mouth, And I Must Scream. We delen hier ook even oude trailer met je, die ook wat gameplay laat zien:

De game zal verkrijgbaar zijn als digitale download via de Nintendo eShop. Durf jij deze klassieker aan?