VED krijgt releasedatum en nieuwe trailer

Het is alweer een aantal jaar terug dat VED voor de Switch werd aangekondig. Na lang wachten heeft de game nu eindelijk een releasedatum alsmede nieuwe trailer ontvangen. VED is een verhaalgestuurde RPG met indrukwekkende handgetekende kunst en animatie. Het spel kent een uniek turn-based vechtsysteem alsmede rogue-lite-elementen. De game speelt zich af in twee verschillende werelden en vertelt het verhaal van een jonge held die op zoek gaat naar een meester in zwaard en magie.

De jonge held Kir komt daarvoor naar de stad Micropole, waar hij plotseling het vermogen ontdekt om tussen twee werelden te teleporteren. Een andere realiteit die compleet anders dan de gebruikelijke wereld: mysterieuze vliegende eilanden, vreemde wezens, gevaarlijke monsters. Tijdens het avontuur ontdek je beetje bij beetje wat deze twee werelden met elkaar verbindt.

VED zal vanaf 14 november verkrijgbaar zijn voor de Nintendo Switch. De nieuwe trailer kun je hieronder bekijken.