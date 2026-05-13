Birthday Bash-update nu beschikbaar voor Little Kitty, Big City

Little Kitty, Big City viert deze maand zijn tweede verjaardag. Double Dagger Studio heeft daarom een gratis ‘Birthday Bash’-update uitgebracht, die nu te downloaden is voor de Nintendo Switch. De patch bevat nieuwe content met een verjaardagsthema, een uitgebreid appartement met een nieuwe NPC, een nieuwe hoed en andere extra’s. Je kunt het spel nu ook starten met je eigen custom kat en het hele avontuur vanuit een nieuw perspectief beleven. De volledige patchnotes vind je hier. Via het officiële X-account van de game werd afgelopen weekend al geteased met een verrassing, dat bleek dus deze gratis verjaardagsuitbreiding te zijn. Gefeliciteerd Little Kitty!

Deze schattige kattengame kwam op 9 mei 2024 uit voor de Nintendo Switch, Xbox en pc via Steam. Een jaar later volgden ook de PlayStation 4 & 5. Wij hebben de Nintendo Switch-versie destijds mogen spelen en hebben daar erg van genoten. Mocht je nu voor het eerst van deze titel horen, lees dan vooral onze review van Little Kitty, Big City. Wil je daarna met de zwarte kitten aan de slag dan is de game zowel digitaal als fysiek verkrijgbaar. De Birthday Bash-update is trouwens de tweede uitbreiding na de van augustus 2025.

Heb jij Little Kitty, Big City al gespeeld? Of is deze verjaardagsupdate een reden om de game op je wensenlijstje te zetten? Laat het ons weten in de reacties!