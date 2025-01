Verrassing! Turbo Overkill is NU te spelen op de Switch

Zo hoor je niets, en zo staat de game ineens in de Nintendo eShop. Dat was het geval voor Turbo Overkill. In 2023 is de game uitgekomen op pc, maar hoewel hij in 2021 al werd aangekondigd voor de Switch, hadden consolespelers nog geen geluk. Vandaag hebben Apogee Entertainment en Trigger Happy Interactive de game echter plotseling uitgebracht. Hier ging geen releasebekendmaking aan vooraf. Verrassing!

Turbo Overkill is precies wat de titel je doet vermoeden: een bliksemsnelle over-the-top shooter die bol staat van de actie. Neem DOOM, Quake, Duke Nukem en voeg daar een dosis cyberpunk-flair aan toe, en je krijgt Turbo Overkill. Jij speelt als Johnny Turbo in een helse wereld die een cocktail van Blade Runner en DOOM lijkt. Uiteraard is meneer Turbo tot de tanden bewapend en heeft hij zelfs een kettingzaag op zijn onderbeen voor die venijnige, brute genadeslag. Desondanks voer je ook behendige manoeuvres uit om je wapenrepertoire aan te vullen. Je missie is simpel: de mensen redden van de kwaadaardige AI Syn. Daar heb je geld voor nodig. Het is dus maar goed dat elke kill je centen oplevert, zodat jij je gear, wapens en abilities kunt upgraden.

Turbo Overkill is nu verkrijgbaar in de Nintendo eShop voor € 19,99. Ga jij ‘m spelen?