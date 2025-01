Super Mario RPG krijgt een soundtrack release, ook op vinyl

Nintendo games krijgen al jaren fysieke soundtracks op cd in Japan. Deze zijn dan vaak via importkanalen beschikbaar in andere landen. Maar tot nu toe is vinyl eigenlijk nooit echt een optie geweest. Eerder deze maand werd al bekend dat er een heruitgave van een Super Mario World cd uit 1991 als vinyl wordt uitgegeven. Nu zijn er ook listings verschenen voor de soundtrack van Super Mario RPG. De game verscheen eind 2023 op de Switch in een nieuw jasje. Het lijkt er op dat Square Enix de soundtrack uit zal geven in drie versies.

Twee opties zijn op cd. Met de eerste en goedkoopste optie met alleen muziek uit de remake van afgelopen jaar, deze heeft twee discs. De tweede optie heeft ook de originele soundtrack en heeft, vier discs. De bijzonderste versie is echter de vinyl. Deze is ook een flink stuk duurder, maar bevat vier platen en de soundtrack van de remake. Er is vooralsnog geen nieuwe vinyl voor de originele muziek onthuld. De soundtrack moet begin april verschijnen.

De bovenstaande links gaan naar een website waar ik zelf vaker heb besteld. We zijn geen affiliate bij dit bedrijf, eventuele bestellingen leveren ons dan ook niets op.