Pokémonfraude: vintage kaarten blijken nieuw

In de Pokémonkaarten-handel gaat een hoop geld om. Sommigen willen graag hun collectie compleet maken, voor anderen is het een investering en sommige fans willen gewoon een stukje geschiedenis van deze wereldberoemde franchise in handen hebben. En wat is nou een mooier stukje geschiedenis dan de prototypen van de allereerste kaarten? Nou, volgens sommige fans niet veel. Zo werd er onlangs nog een prototype van de Pikachu-kaart verkocht voor maar liefst $20,000! Maar helaas werd voor kaartenverzamelaar PFM een nachtmerrie werkelijkheid. Hij ontdekte dat zijn geliefde prototypen niet afkomstig waren uit 1996, maar uit 2024! En waarschijnlijk is hij niet de enige.

PFM heeft de fraude ontdekt op basis van de printer-metadata op de kaarten: kleine stipjes die je niet kunt zien zonder hulpmiddelen. Op basis van deze stipjes kun je achterhalen wanneer iets is geprint. En in het geval van PFM’s kaarten, en andere die inmiddels zijn achterhaald, is dat 2024. Fraude in de Pokémonkaarten-wereld is niet nieuw, maar toch is dit geval wel erg schokkend. Want deze kaarten zijn niet gekocht van een shady Marktplaatshandelaar zonder garanties. In tegendeel, betere garanties zijn bijna niet te krijgen. Want niet alleen heeft CGC, een grading bedrijf, de kaarten als authentiek beoordeeld: ook één van de oorspronkelijke makers heeft dit gedaan. CGC heeft namelijk samengewerkt met Takumi Akabane om de echtheid van de kaarten na te gaan. In september 2024 schreven ze hier zelfs nog een artikel over. Kopers hadden dus een goede redenen om te vertrouwen op de authenticiteit van de kaarten.

Het is nog onduidelijk welke rol CGC en Takumi Akabane in dit geheel spelen. Maar dat niet alle prototype-kaarten echt zijn, is inmiddels wel duidelijk. Door de fraude lijdt PFM niet alleen financieel verlies, het is ook een flinke deuk in zijn vertrouwen. Je hoopt een mooi stukje geschiedenis te kopen, en dan blijkt het maar een jaar oud. Heb jij wel eens met fake Pokémonkaarten te maken gehad? Laat het ons weten in de comments!