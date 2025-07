Viewfinder onderweg naar de Nintendo Switch

Thunderful en Sad Owl Studios hebben bekend gemaakt dat Viewfinder naar de Nintendo Switch komt. Deze first-person puzzle adventure game verscheen oorspronkelijk in 2023 op zowel Steam als de Playstation. Het werd op beide platformen goed ontvangen, en straks zullen we hem ook op Nintendo’s hybride consoles kunnen spelen. De game zal deze winter op de Switch verschijnen. Om dit bekend te maken is er tevens een trailer vrijgegeven, deze kun je hieronder bekijken.

Viewfinder is een game waarin niets is wat het lijkt. Daag je perceptie uit, schep je eigen werkelijkheid en verander de wereld om je heen met een polaroidcamera. Verzamel foto’s, schilderijen, tekeningen, screenshots en poters, en plaats deze in de wereld om de realiteit aan te passen en zijn omgeving te veranderen. Leer de geheimen van deze vreemde wereld terwijl je dieper in een steeds veranderende wereld duikt. Vind wat de makers van deze wereld achterlieten en verken een wereld van menselijke emoties, relaties, welbedoelde en verkeerde passies, de mogelijkheid voor aanpassingen en het overkomen van verlies.