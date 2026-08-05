Releasedatum Minecraft for Nintendo Switch 2 is onthuld

We wisten al sinds juni dat Minecraft een native versie voor de Switch 2 zou ontvangen. Deze nieuwe versie heeft onder andere voor de meeste gameplay de Vibrant Visuals update. Hierdoor ziet alles er een stuk mooier uit. Zo heb je betere schaduwen en licht, maar ook het water is stukken verbeterd.

Vandaag heeft Mojang aangekondigd dat deze versie op 27 oktober zal verschijnen. Dat niet alleen, ook zal er een upgrade mogelijkheid zijn vanaf de Switch-versie en wordt zelfs de speciale Super Mario Mash-Up pack vernieuwd om ook gebruik te maken van de nieuwe graphics.