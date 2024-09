Which Way Up: Galaxy Games verschijnt volgend jaar op de Nintendo Switch

Gisteravond is er bekendgemaakt dat Which Way Up: Galaxy Games naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Hoewel een exacte releasedatum nog niet is aangekondigd, weten we al wel dat Switch-bezitters in het eerste kwartaal van 2025 aan de slag kunnen met dit spel. Bovendien zal er later deze maand ook een Kickstarter-campagne gestart worden om op die manier onder andere online multiplayer toe te voegen aan deze titel.

Which Way Up: Galaxy Games is een partyspel voor het hele gezin waarin zwaartekracht geen rol speelt. Je kunt namelijk op muren en plafonds rennen en rondom verschillende planeten lopen. De game bevat maar liefst twaalf verschillende spelletjes met elk een eigen uitdaging. Een paar van deze spelletjes zijn overigens te zien in de video hieronder. Vergeet het filmpje dus vooral niet te bekijken als je uitkijkt naar deze titel!