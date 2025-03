Eindelijk: Old Skies heeft een releasedatum

De laatste keer dat we over Old Skies hebben geschreven was alweer bijna drie jaar geleden, maar nu is er dan eindelijk goed nieuws omtrent deze langverwachte game. Wadjet Eye Games heeft een releasedatum aangekondigd! Old Skies komt uit op 23 april 2025 en verschijnt dan ook op de Nintendo Switch.

Dit nieuws komt maar liefst zes jaar na de oorspronkelijke aankondiging van de game (drie jaar na de aankondiging voor de Switch). En bij dit soort nieuws hoort natuurlijk ook een nieuwe trailer. Die hebben we dan ook voor je: een profiel van personage Hanna Tanaka.

In Old Skies staat tijdreizen centraal. Jij speelt als Fia Quinn, een vertegenwoordiger van de ChronoZen Agency. Jouw baan bestaat uit het begeleiden en bewaken van zeven personen die de wens (en het geld) hebben om door de tijd te reizen. Sommigen zijn gewoon nieuwsgierig, terwijl andere wat onafgemaakte zaken hebben in het verleden. Ze hebben in ieder geval een klein fortuin neergelegd voor deze reis, dus het is aan jou om ze tevreden te houden terwijl je ervoor zorgt dat ze zich aan de regels houden. Terwijl je deze klanten begeleidt, bezoek je dus diverse verschillende periodes in de tijd, elk met een mysterie om op te lossen. Zolang ze zich gedragen, is er niets aan de hand. Maar zo niet… met tijdreizen wil je geen fouten maken.

Old Skies zal digitaal uitkomen in de Nintendo eShop. Op dit moment is er nog niets bekend over een een prijs of een eventuele fysieke release.