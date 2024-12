Winnaars Prijzenfestival #1 bekend!

December is inmiddels in volle gang en vanaf 1 december konden jullie meedoen met onze eerste giveaway van ons jaarlijkse prijzenfestival in december. Jullie maakten kans op verschillende Switch-titels, waaronder Sonic X Shadow Generations! In samenwerking met PLAION mochten we meerdere games verloten, en jullie hebben massaal meegedaan. Met meer dan 140 deelnemers kunnen we gerust zeggen dat ons jaarlijkse prijzenfestival écht wordt gewaardeerd door jullie! Maar wie hebben er gewonnen? Namens heel Daily Nintendo feliciteren we

@darkkoet – Sonic X Shadow Generations

@robert – MotoGP 24

@croisannetje – Monster Jam Showdown

We wensen jullie alvast enorm veel plezier met jullie prijs. We vragen jullie om je adres toe te sturen naar info@dailynintendo.nl, zodat wij de prijs kunnen toesturen. We streven ernaar prijzen binnen 4 weken toe te sturen. Niets gewonnen? Tot en met 10 december maak je kans op Let’s Sing 2025!