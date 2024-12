Witte Nintendo Switch OLED + Mario Kart 8 Deluxe-bundel nu verkrijgbaar

Heb je nog geen Switch en ben je van plan er wel eentje aan te schaffen? Of zoek je nog naar het perfecte cadeau voor de feestdagen? Lees dan vooral verder. Nintendo heeft namelijk een nieuwe interessante bundel uitgebracht in Europa welke nu verkrijgbaar is. Deze nieuwe systeembundel bevat de Nintendo Switch – OLED-Model (wit) met daarop de game Mario Kart 8 Deluxe en een Nintendo Switch Online-lidmaatschap van 12 maanden. Mario Kart 8 Deluxe wordt digitaal bij deze bundel geleverd en zal al voor geïnstalleerd zijn op de Nintendo Switch. De nieuwe bundel zie je hieronder afgebeeld.

Met de Nintendo Switch OLED-versie heb je tevens de variant in huis met het beste display. Deze variant beschikt namelijk over een OLED-scherm van 7 inch met levendige kleuren. Deze gloednieuwe bundel is nu verkrijgbaar in de My Nintendo Store voor net geen 350 euro. Via deze link kun je de bundel bestellen. Wanneer je een aankoop maakt via deze link kun je Daily Nintendo ondersteunen. Een klein percentage van het bedrag wat je uitgeeft, komt namelijk terug naar ons. Dit werkt op producten die meteen beschikbaar zijn én pre-orders.