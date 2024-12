Exclusieve Pikmin-merchandise nu verkrijgbaar in de My Nintendo Store

We weten inmiddels bijna allemaal wel dat er leuke producten te koop zijn in de My Nintendo Store. Zo nu en dan worden er nieuwe spullen toegevoegd en dat is ook nu weer gebeurd. Er is namelijk vanaf nu diverse Pikmin-merchandise verkrijgbaar in de digitale winkel van Nintendo. Je kunt bijvoorbeeld denken aan T-shirts voor zowel kinderen als volwassene en paperclips in de vorm van de plantachtige figuurtjes. Uiteraard is dat niet het enige, want ook voor speldjes en zelfs Pikmin-vazen ben je aan het juiste adres in de My Nintendo Store! Hieronder zijn een paar van de producten te bewonderen:

Bestel Pikmin-merchandise nu via de My Nintendo Store

Vind jij ook zo dat bovenstaande afbeeldingen er zo leuk uitzien? Misschien wil je dan wel iets van deze exclusieve Pikmin-merchandise in huis halen. Dat kan heel gemakkelijk via dit linkje. Omdat we er graag transparant over willen zijn, melden we dat het een affiliate link betreft. Voor jou is dit niet heel spannend, aangezien de prijs van de producten onveranderd blijven. Echter, mocht je ervoor kiezen om een aankoop te doen via onze link, dan ontvangen wij een klein percentage van het bedrag. Deze kunnen we vervolgens investeren in Daily Nintendo.