DORONKO WANKO brengt chaos naar de Switch

Al enige tijd is DORONKO WANKO op pc via Steam te krijgen. Het kreeg daar zeer positieve reviews. En dat is niet gek als je weet waar de game om draait. In DORONKO WANKO speel je als een Pomeranian terwijl je jouw baasje op kosten jaagt. Het enige wat je hoeft te doen is het huis zo vies mogelijk te maken, zodat de schoonmaakkosten enorm stijgen. Het is knotsgek en je kan ook nog simpele puzzels zien op te lossen.

Voor Switch-bezitters is er goed nieuws. In de lente van 2025 komt DORONKO WANKO naar de Nintendo Switch. Dat valt samen met de nieuwe uitbreiding waarin drie nieuwe hondensoorten worden toegevoegd. Op Steam zal dit middels DLC zijn.

Hoe lijkt jou deze game? Laat het ons weten in de reacties!