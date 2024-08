Yoshi-P: “We willen Final Fantasy XIV naar Nintendo-consoles brengen.”

In een interview met GameReactor heeft Final Fantasy XIV-regisseur Naoki Yoshida (online bekend als Yoshi-P) aangegeven de game naar Nintendo-consoles te willen porten. Op dit moment is de game verkrijgbaar op de pc, PlayStation 5 en sinds vorig jaar ook de Xbox Series X|S, maar de regisseur wil daar niet bij stoppen.

We hebben zijn opmerking hierover voor het gemak vertaald:

Ik weet zeker dat de media en spelers speculeren dat ze de game op Nintendo-consoles willen zien, maar het idee is juist dat we Final Fantasy XIV op zoveel mogelijk platformen willen uitbrengen. Om dat doel te halen, werken we er aan en maken we aardig wat progressie, terwijl we gesprekken hebben. Ik hoop dus dat iedereen uit kan kijken naar een toekomstig nieuwsbericht.