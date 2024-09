Matthew Mercer, stem van onder andere Chrom en Ganondorf, naar Dutch Comic Con

Op zaterdag 23 en zondag 24 november kunnen fans van comics, films en series, games en cosplay het hart weer ophalen in de Jaarbeurs Utrecht. Met het oog op de aankomende editie maakt de organisatie de eerste details bekend rondom haar gasten en het programma. De kop is er officieel af, want de eerste gast is bekend! Amerikaanse stemacteur Matthew Mercer reist af naar Utrecht voor het tweedaagse evenement.

Matthew Mercer is één van de populairste stemacteurs van dit moment. Mercer was te horen in een verscheidenheid aan projecten, van de populairste anime tot iconische game franchises. Gamers zullen hem onder andere herkennen als de stem achter Chrom van de Fire Emblem-Franchise of Ganondorf in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Anime-fans kennen hem vooral als Jotaro Kujo in JoJo’s Bizarre Adventure of Levi Ackerman in Attack on Titan. De acteur werd in 2017 uitgeroepen tot stemacteur van het jaar.

Tevens is Mercer, als co-founder en game master, onderdeel van één van de meest toonaangevende webseries van dit moment, Critical Role. In de show staat fantasy roleplaying met vrienden centraal. Onder leiding van Mercer neemt de groep de kijker mee op een fantasierijke reis door de fictieve wereld van Exandria. Het succes van de show leidde tot meerdere stripboeken, live optredens en podcasts. Critical Role heeft 2.28m abonnees op YouTube en 1.4m op Twitch. Matthew Mercer is beide dagen aanwezig tijdens Heroes Dutch Comic Con. Fans kunnen met de acteur op de foto, zijn handtekening bemachtigen en vragen stellen tijdens de Q&A’s op het hoofdpodium

Tickets om Matthew te ontmoeten kun je hier verkrijgen. Let op hiervoor is wel een geldig DCC-ticket nodig