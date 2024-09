Zelda: Echoes of Wisdom zou spelers aanvankelijk zelf dungeons laten maken

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom verschijnt later deze week voor Nintendo’s hybride console en onlangs konden wij de game al uitgebreid uitproberen bij Nintendo. In een recent interview met Grezzo director Satoshi Terada, Nintendo director Tomomi Sano én producer Eiji Aonuma dook een opvallend feitje op. In The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom zou het aanvankelijk namelijk de bedoeling zijn om spelers zelf hun eigen dungeons te laten maken. Satoshi Terada liet tijdens het interview weten dat er gekeken is naar verschillende manieren om de game te spelen. Een van de mogelijkheden die werd overwogen was het zelf laten ontwerpen van dungeons, om spelers hiermee hun eigen The Legend of Zelda-gameplay te laten maken.

Toen dit idee aan Eiji Aonuma getoond werd, was hij daar aanvankelijk best enthousiast over. Aonuma kwam vervolgens echter met het idee om items te laten copy-pasten, wat uiteindelijk resulteerde in de echoes zoals we de game nu kennen. Tijdens de ontwikkeling veranderde het spel van een Zelda-titel waar spelers zelf dungeons konden maken naar een game waarbij items en vijanden gekopieerd kunnen worden om vervolgens te gebruiken. Het idee om zelf dungeons te laten maken heeft ongeveer een jaar gespeeld, waarna Aonuma uiteindelijk wist te overtuigen dat de echoes-gameplay een beter idee zou zijn. Aonuma (vertaald) :

“Everyone else was developing the game with dungeon creation in mind, but I was right next to them thinking of something different.”

Had jij liever een Zelda-game gehad om zelf dungeons te maken? Of ben jij juist enthousiast over de aankomende Echoes of Wisdom? Laat het ons hieronder weten!