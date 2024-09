[Review] Epic Mickey: Rebrushed – Lekker kliederen

Morgen, 24 september keert Epic Mickey terug met een volledige remake die van de grond is opgebouwd. Tijdens gamescom hadden we de game al even kunnen spelen en een uitgebreide demo gehad van de ontwikkelaars. In die preview zagen we al dat de game met erg veel liefde was gemaakt, maar ook problemen had. Hoe dat in de volledige titel uiteindelijk zit? Dat lees je hier.

Epic Mickey is oorspronkelijk exclusief voor de Wii verschenen in 2010. De game vertelt het verhaal van Mickey die door een onhandige actie flink wat magische paint en thinner over The Wasteland gooit. Door deze fout kon de Blot ontstaan en wordt Mickey de wereld van The Wasteland ingezogen. Deze wereld zit bomvol vergeten verhalen en personages en is dus eigenlijk een ode aan de geschiedenis van Disney. Oswald, de koning van The Wasteland, heeft de wereld zo proberen te maken dat alle vergeten personages er fijne levens hebben, iets waar weinig van over is gebleven door de Blot en zijn volgelingen. Het is aan Mickey, om met een magische kwast zijn fout te herstellen.

Niet alleen een visuele upgrade

In Epic Mickey: Rebrushed is de game niet simpel door een HD-upscaler gegaan voor een gemakkelijke heruitgave. Nee, de ontwikkelaars hebben uitgebreid de tijd gepakt om de wereld te vernieuwen en uit te breiden. Dit allemaal zonder de oorspronkelijke visie uit het oog te verliezen. Zo hebben ze samengewerkt met de oorspronkelijke designers Warren Spector en Rolf Mohr hiervoor. De werelden zijn hierdoor prachtig vormgegeven en veel meer dan een visuele upgrade. Alles is van de grond af aan herbouwd en zelfs uitgebreid. Zo zijn er nieuwe puzzels (soms met meerdere oplossingen), meer collectibles en nieuwe mogelijkheden.

Zo kun je op ieder moment één van de 2D-levels opnieuw spelen wanneer je de bioscoop bereikt. Hierdoor kun je gemakkelijk gemiste collectibles alsnog krijgen. Dit scheelt weer flink wat backtracking. Helaas hebben de ontwikkelaars nog geen fast travel waardoor je alsnog voor verschillende extra quests veel tijd kwijt bent. Ook dankzij de langere laadtijden op de Switch.

De game geeft verder op ieder punt je een keuze tussen “goed en kwaad”. Gebruik je verf of verdun je alles. Dit dilemma geeft je de mogelijkheid om puzzels op te lossen op jouw manier. Echter, de keuze die je maakt, bepaalt wel wat er gebeurt. Neem bijvoorbeeld erg in het begin. Je komt een katapult tegen met een Gremlin. Deze kun je bevrijden en dan krijg je een pin, of je schiet hem weg en je krijgt tickets (in-game currency). Op sommige punten zal de keuze echter bepalen of je extra missies kunt krijgen of niet. Zoals een Gremlin die met geweld iets wil terugkrijgen. Laat je hem dat doen? Dan kun je een bepaalde missie niet krijgen.

Dit heeft zo zijn voordelen als nadelen. Het voordeel is dat de game veel herspeelbare kanten heeft, maar het nadeel is dat, zeker door het gebrek aan saves, je meerdere keren het spel moet doorlopen om de game écht uit te spelen. Zeker door de performance, waar ik later op verder ga, is dat wel een redelijke klus.

Verbeterde besturing mist nog net wat finetuning

De oorspronkelijke Wii-versie van Epic Mickey maakte natuurlijk gebruik van de Wii Mote en Nunchuck. Met Epic Mickey: Rebrushed is het volledig aangepast dat je als speler het spel kunt doorlopen zonder bewegingsbesturing. Door middel van de tweede joystick kun je om je heen kijken en bepalen waar je de verf of verdunner heen spuit. Nu kun je dit ook blijven doen met de gyroscope, iets wat over het algemeen verrassend goed blijft werken. Al heeft het wel wat problemen wanneer je boss fights speelt in handheld. Normaal is je gyro namelijk alleen in gebruik wanneer je je kwast gebruikt, maar bij boss fights is die standaard aan. Met je Switch in handheld beweegt die net subtiel wat het soms wat lastig maakt om te mikken terwijl je ook aanvallen ontwijkt. Hier was een oplossing fijn voor geweest.

Verder hebben de ontwikkelaars de game nog wat verbeterd met nieuwe bewegingen voor Mickey. In het origineel kon je bijvoorbeeld niet sprinten, dashen of een ground pound gebruiken. Het gebruik van deze moves maakt de gameplay erg soepel. Je kunt door ground pound hogere plekken makkelijker bereiken en is sprinten wel echt essentieel (Mickey loopt enorm traag). Dashen is mogelijk het minst noodzakelijk, aangezien de game niet heel veel vijanden op één punt heeft en ontwijken dus niet heel moeilijk is.

Performance is op momenten bar en boos

Helaas is de performance van de Switch-versie erg matig. Op verschillende momenten in het spel was de performance echt zeer ondermaats. Wat framedips heb ik bijvoorbeeld geen problemen mee, maar de game haperde bij mij op verschillende locaties enorm. Dit in zowel handheld modus als wanneer de Switch op de tv was aangesloten. De performance had het meeste last van kleine haperingen, maar ook regelmatig dat het eerder een slideshow was of gewoon meerdere seconden vastliep. Dit merkte ik vooral veel na een cutscene.

Een ander punt waar de ervaring ook door verminderd werd is iets wat ik eerder ook al noemde in de review. Dat zijn de lange laadtijden. De levels zijn niet enorm groot, maar het laden van een gebied kan al snel tien seconden duren en met hoe vaak je laadschermen krijgt, haalt dat toch erg de flow uit het spel. Dit helemaal wanneer je side quests aan het doorlopen bent en je meerdere keren van gebied naar gebied moet gaan.