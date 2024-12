Zijn er Switch 2 accessoires gelekt?

Hoewel de Switch 2 nog steeds niet officieel is aangekondigd blijft de geruchtenmolen goed hun werk doen. Veel fans blijven websites doorzoeken voor de kleinste stukjes informatie. Nu is er mogelijk iets gevonden, maar zoals altijd tot er een officiële bevestiging is vanaf Nintendo moet je dit niet als waarheid aannemen.

Op de Chinese website Alibaba zijn verschillende producten verschenen die beweren gemaakt te zijn voor de Switch 2. Het gaat hier om onder andere een screenprotector en hoesjes. Een paar van de voorbeelden zie je hieronder. Wat opvallend is, is dat het hoesje zo’n 2 cm langer is dan gemiddelde Switch hoesjes, maar wel minder breed. Dat terwijl de screenprotector foto in alle afmetingen groter is.