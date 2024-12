Pokémon TV keert terug, maar niet als losse applicatie

Begin dit jaar kondigde Pokémon aan dat ze de speciale app Pokémon TV gingen stopzetten. Deze applicatie voor onder andere de Switch en smartphones liet gebruikers verschillende Pokémon video’s bekijken. Zo waren de bijzondere online animatie series er te zien, de films en verschillende afleveringen van de anime. Het was niet een complete collectie, maar zeker de compleetste versie.

Nu komt het terug, maar alleen als YouTube-kanaal. Het kanaal is al live, maar heeft voor nu nog geen uploads. Volgens Serebii zal dit op 6 december van start gaan. Hoeveel er op het kanaal gaat verschijnen is nog onbekend. Ook is het onbekend of er uploads gaan komen in meerdere talen of dat er individuele kanalen voor landen gaan komen. Zo heeft het normale Pokémon-kanaal een speciale Nederlandse versie.

Zeer waarschijnlijk zal het kanaal voor nu vooral focussen op de originele serie. Zo noemt de kanaalbeschrijving het ontdekken van de wereld van Pokémon met Ash en Pikachu. Zelf hoop ik dat de online animaties als Pokémon Origins weer zullen verschijnen.