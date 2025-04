100% bevestigd: Nintendo 2 Editions in principe volledig op één cartridge

Sinds de onthulling van de Switch 2 was er één ding onduidelijk. Bevatten de Nintendo Switch 2 Editions van games als Breath of the Wild, Mario Party etc. nu de volledige versie op één cartridge of is krijg je een Switch 1 cartridge met het upgradepack los er bij. Er waren van customer support online verschillende verhalen, dus wij hebben contact gezocht met onze contacten bij Nintendo in Nederland.

Uit de reactie blijkt dat alles op een enkele cartridge staat. Je hoeft dus niet nog een upgradepack te downloaden en de cartridge werkt dus alleen op de Switch 2. Wel kunnen uitgevers ervoor kiezen Switch 2 Edition-games als downloadcodes in een fysieke verpakking te verkopen.

De fysieke versies van de Nintendo Switch 2 Edition-games bevatten de originele Nintendo Switch-game en het bijbehorende upgradepacks, allemaal op dezelfde gamekaart. Als alternatief kunnen sommige uitgevers Nintendo Switch 2 Edition-games als downloadcodes in een fysieke verpakking uitbrengen, zonder gamekaart. ~ Nintendo of Europe

Ook hebben we gevraagd of The Legend of Zelda: Breath of the Wild de Expansion Pass heeft inbegrepen. Hierop was het antwoord ook duidelijk: nee de Switch 2 Edition is zonder de extra uitgebrachte DLC-content.