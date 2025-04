Super Monkey Ball: Banana Rumble ontvangt betaalde Angry Birds DLC

Super Monkey Ball: Banana Rumble heeft al diverse DLC mogen ontvangen sinds de release vorig jaar juni. Zo was er eind maart nog de Pac-Man DLC en eerder die van Godzilla. Dit keer gaat het om Red, een personage uit Angry Birds. Red is sinds vandaag te koop in de Nintendo eShop. Hoewel er ook DLC is uitgekomen die gratis was, kost de Red DLC €4,99.

Wanneer je in Super Monkey Ball: Banana Rumble speelt als Red ontdek je al snel dat de bananen zijn veranderd in veren. Een tros bananen transformeert in een plukje veren en de gouden banaan krijgt het uiterlijk van een gloeiende veer. Mocht je Super Monkey Ball: Banana Rumble nog niet gespeeld hebben en het eerst eens willen proberen, dan is er de gratis demo in de Nintendo eShop.

Ben je nieuwsgierig naar de Angry Birds Red DLC? Bekijk dan de reveal trailer hieronder!