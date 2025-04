Nieuwe trailer voor No Sleep For Kaname Date

Tijdens de Nintendo Direct op 27 maart jl. werd het nieuwste deel uit de AI: THE SOMNIUM FILES-serie aangekondigd. No Sleep For Kaname Date, het derde deel uit de serie, verschijnt op 25 juli voor zowel de Nintendo Switch 1 als 2. Vandaag is er door Spike Chunsoft een nieuwe (Japanse) trailer gedeeld. Deze kun je onderaan dit bericht bekijken.

In No Sleep For Kaname Date ben je speciaal agent Kaname Date. In je linkeroog is de geavanceerde AI Aiba ingebouwd. Jouw missie is het opsporen van internet idool Iris. Iris is ontvoerd door een UFO en zit vast in een mysterieuze ontsnappingsgame genaamd The Third Eye Game. Duik in de dromen van de mensen die je ondervraagt en los hersenkrakende puzzels op om de waarheid te ontdekken. Lukt het jou om Iris te redden?

