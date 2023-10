[Special] Halloween-evenementen die je niet mag missen

Met deze games kom je alvast in de halloweensfeer!

Het wordt vroeger donker, het regent vaker en de warme jassen kunnen ook weer uit de kast. Het moge duidelijk zijn: het herfstseizoen is begonnen. En dat betekent natuurlijk ook dat Halloween weer voor de deur staat! Met de halloween-evenementen uit deze vijf games kun je mooi in de sfeer komen.

Pokémon GO

Je kan er niet omheen: zodra je de game opstart wordt duidelijk dat Pokémon GO spooky season heeft omarmd. Normaal is de omgeving uniform groenig, doorsneden met grijze wegen en besprenkeld met blauwe PokéStops. Nu wordt je begroet door oranje PokéStops gedecoreerd met pompoenen en zie je oranje herfstbladeren langsdwarrelen. En als je geluk hebt, kom je ook speciale event-Pokémon in halloweenkostuums tegen! Spookhond Greavard maakt zijn debuut, maar als je een Spiritomb wilt bemachtigen, is dit ook je kans. Een prachtig moment voor een herfstwandeling met je telefoon dus (maar vergeet je paraplu niet!).

Animal Crossing: New Horizons

Voor ervaren Animal Crossing-spelers is dit natuurlijk geen verrassing, maar ook New Horizons heeft een jaarlijks terugkerend halloween-evenement. Hoewel je nu al snoep kan inslaan in Nook’s Cranny, barst het feest op 31 oktober pas los. Vanaf dan kan je daadwerkelijk op pad voor ’trick-or-treat’. Door snoep binnen te harken én uit te delen, kan je verschillende exclusieve kledingstukken, decoraties en reacties in handen krijgen. Zo kan je ook na de 31ste je eiland een halloweensfeertje geven. Heb jij je eiland klaargemaakt voor Halloween? Deel je creaties in de Daily Nintendo-Discord!

Splatoon 3

Houd je meer van shooters? Van 28 tot en met 30 oktober is het ‘Splatoween’ in Splatsville en zullen zowel de hub als de arena’s in halloweenthema worden versierd. Tijdens dit speciale Splatfest kan je je aansluiten bij team zombie, skelet of geest om gezamenlijk te strijden voor de overwinning. Uiteraard kan je ook speciale items bemachtigen zoals een piratenhoed en een mummiemasker. Vergeet zeker niet een kijkje te nemen in onze Discord wanneer je mee wilt doen aan deze Splatfest, ook daar wordt op 28 oktober een Splatoween-evenement georganiseerd.

LEGO Bricktales

In de mood om lekker te bouwen? Download dan vooral de gratis halloween-DLC van LEGO Bricktales. Hiermee krijg je toegang tot een nieuw en uiteraard griezelig diorama, compleet met nieuwe outfits, muziek en een verhaal waarin je het mysterie achter geesten probeert te ontrafelen. En door digitaal te LEGO’en in plaats van fysiek blijf je meteen veilig voor de grootste nachtmerrie: per ongeluk op een LEGO-blokje staan.

Pokémon Sleep

Tot slot nog mooi halloween-evenement om de dagen mee af te sluiten: Pokéween. Van 30 oktober tot 5 november scoor je extra candy tijdens je nachtrust als je je op ‘Greengrass Isle’ bevindt. Daarnaast heb je extra veel kans ghost-Pokémon tegen te komen en met een beetje geluk tref je zelfs Pikachu met een speciale halloweenhoed. Dit zou natuurlijk ook een perfect moment zijn om de Shuppet en Banette te introduceren die in de laatste update zijn toegevoegd … We zullen het zien!