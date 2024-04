Hand in Hand is vanaf volgende maand te spelen op de Nintendo Switch

Bekijk hier de gameplaytrailer van het puzzel-platformspel!

Vandaag hebben ontwikkelaar MaxMedia en uitgever OverGamez aangekondigd dat Hand in Hand naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Het spel is sinds november vorig jaar al te spelen via Steam, maar volgende maand komt de game ook naar de Nintendo Switch. De titel is vanaf zaterdag 11 mei speelbaar en gaat voor een bedrag van €11,99 over de digitale toonbank. Om Hand in Hand te downloaden heb je 749 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Hand in Hand is een 2D-puzzelplatformspel waarin je jezelf onderdompelt in de etnische wereld van twee helden. Deze zielsverwanten leven gescheiden van elkaar in een sprookjeswereld, nadat ze elkaar kwijtraakte toen het kwaad hun wereld binnenkwam. Het bijzondere aan deze game is dat het scherm in tweeën wordt verdeeld en jij als speler beide personages moet besturen. Daarom is deze titel ideaal om eventueel met een vriend te spelen. Toch kun je voor een extra uitdaging ook alle puzzels en platformuitdagingen in je eentje oplossen.

Ben je benieuwd naar Hand in Hand? Neem dan een kijkje naar onderstaande gameplaytrailer!