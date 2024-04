Lunar Lander: Beyond gameplay gedeeld

Krijg hier een goede eerste indruk van deze gemoderniseerde Atari klassieker.

Lunar Lander: Beyond verscheen eerder deze week op de Nintendo Switch. Nu de game uit is heeft het YouTube-kanaal Handheld Players een gameplay video van de game gedeeld. In deze video zie je de eerste 35 minuten van de game. Zo krijg je alvast een goede eerste indruk van het spel. Bekijk de beelden hieronder:

Lunar Lander Beyond is game gebaseerd op de Atari game Lunar Lander uit 1979. In Lunar Lander Beyond ben je onderdeel van de crew van de Pegasus Corporation. Samen met je collega’s heb je lastige missies voor de boeg. Zo moet je onder andere spullen afleveren op planeten en kom je onderweg van alles en nog wat tegen. Oh en vergeet niet op je mentale gezondheid te letten, want anders loopt het mogelijk niet zo goed af.

Heb jij vroeger Lunar Lander gespeeld? Hoe lijkt jou deze nieuwe game? Laat het ons weten in de reacties!