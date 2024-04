[Review] Grounded – Laat wat steken vallen

Word piepklein en ontdek een tuin vol gevaren!

Toen ik jaren geleden Honey, I Shrunk the Kids zag, kon ik me niet voorstellen dat ze datzelfde gevoel van in piepkleine vorm in de achtertuin rondlopen konden creëren in een game. Hetzelfde gevoel voelde ik ook bij de Arthur et les Minimoys-films. Allemaal geven ze een beangstigend en tegelijkertijd machtig gevoel over de insectenwereld. Een wereld die zich gewoon in je achtertuin kan bevinden, maar waar je normaal amper weet van hebt.

In Grounded gaan ze met idee aan de haal. De afgelopen jaren heeft de game verscheidene updates ontvangen en de Switch-versie is tegelijk met de release van 1.4 verschenen. Deze Fully Yoked-versie bevat al vele updates en verbeteringen. Zal de Switch-versie een aanrader zijn? Dat lees je in onze review.

Help ik ben piepklein!

In de verhaalmodus van Grounded ontdek je op een interessante manier de insectenwereld. Het stadje is in rep en roer vanwege meerdere verdwijningen van tieners. Ze zijn van de aardbodem verdwenen. Of nou ja, dat denken ze. Als speler neem je de rol aan van één van de tieners. Het blijkt dat je gekrompen bent en je in een voor jou tot dan toe onbekende wereld bevindt. Eenmaal op onderzoek uitgegaan ontdek je al snel een basis van waaruit je op verkenning kan gaan.

Op verkenning moet je onmiddellijk, want anders sterf je van de honger of dorst. Deze game is echt een survival-game met de bijbehorende uitdagingen. Je moet zelf op zoek naar alles. Denk aan een paddenstoel om te eten of een plas voor wat te drinken. Ondertussen kom je van alles en nog wat tegen aan insecten die echt niet altijd de beste intenties hebben. Zo ging ik bijvoorbeeld vrij vroeg al dood door een simpele mijt. Ik had nooit verwacht dat die zo agressief zouden zijn. Zo zie je maar weer dat je leert van de keren dat je doodgaat zodat je het de volgende keer anders kan aanpakken.

Speel zoals jij wilt

Natuurlijk is de insectenwereld niet zonder gevaren. Van mieren tot angstaanjagende spinnen, er is altijd wel iets wat je ziet bewegen. Mocht je trouwens last hebben van arachnofobie, dan kan je in de instellingen ervoor zorgen dat je geen enge spinnen meer ziet. Of als je zoals ik een held op sokken bent, dan zijn er voldoende opties om je ervaring naar wens aan te passen. Wil je je bijvoorbeeld geheel focussen op het creatieve deel, dan kan je bijvoorbeeld het survival-gedeelte uitzetten en ook de insecten kan je geheel laten verdwijnen. De opties hoef je niet te gebruiken, maar het geeft daardoor vele opties om de game te spelen op de manier die jij wilt. Ook als held op sokken speel ik graag de game zoals deze bedoeld is. Echter betekent dat niet dat ik geen heerlijk aangepaste wereld heb gemaakt om op mijn gemakje alles te verkennen.

Mindere performance

Onderdeel van de ervaring is het bouwen van je basis en, zoals je wel kan verwachten, het verslaan van vijanden. Daarvoor moet je materialen verzamelen en vervolgens de gewenste dingen maken. Echter verliep niet alles volgens mijn verwachtingen. Hoe verder je in het spel komt en vooral hoe groter je basis, des te slechter de performance. De performance is echt het grootste minpunt van deze game. De framerate zakt in als het druk wordt, pop-ins kom je regelmatig tegen, enzovoort. Best jammer, want in de basis is Grounded een vermakelijke game.

Met de online modus heb ik vrij weinig kunnen doen, want negen van de tien keer wilde het niet werken. Daarom kan ik daarover geen goede mening geven, behalve dan dat het nu nog niet goed werkt. Hopelijk komen daar later wat updates voor uit zodat het beter werkt, want online multiplayer (met zelfs cross-play) is wel een belangrijk onderdeel van deze game.

Conclusie

In de basis is Grounded een goede game, maar de Switch-versie is niet dé manier om hem te spelen. Als je toegang hebt tot een ander platform, dan zou ik hem daarvoor adviseren. Heb je alleen een Switch, dan moet je je eerst afvragen of je door de performance-problemen later in de game kan kijken. Kan je dat, dan tref je een vermakelijke survival-game aan waarin je je heerlijk kan uitleven. Alleen jammer dat (in mijn geval) de online multiplayer nog niet goed wil werken. Al met al gemengde gevoelens over de Switch-versie van Grounded.

+ Interessante gameplay

+ De insectenwereld is heel bijzonder om in te leven – Performance-problemen

– Online multiplayer werkt nog niet best

.

DN-score: 6,2