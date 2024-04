Nieuwe lading Switch 2 geruchten zeggen dat Samsung onderdelen maken

Nieuwe geruchten duiken in meer technische details over de Switch 2. Zo zou Samsung onder andere de processor van het apparaat maken.

Gisteren verscheen er alweer nieuws dat de opvolger van de Switch, bij gebrek aan een officiële naam, Switch 2 onder andere magnetische Joy-Con zou gaan krijgen. Daarnaast zou de huidige Switch Pro Controller moeten werken. Nu komt Business Korea met wat meer details die volgens de Koreaanse industrie het geval moeten zijn.

Dit op basis van geruchten rondom het Koreaanse bedrijf Samsung. Zo zeggen ze dat de Switch 2 nog steeds dit jaar kan lanceren, al is dat eerder tegengesproken door andere geruchten. Verder zal Samsung het NAND-geheugen voor zowel de cartridges als interne geheugen. Het zou hier gaan om de vijfde generatie V-NAND. Dit zou de Switch in theorie een leessnelheid geven van 1,4Gb/s. Dit gerucht is ook al voorbij gekomen in eerdere geruchten rondes.

Wat opvallend is, is dat Samsung waarschijnlijk de producent wordt van de processor voor de Switch 2. Zoals eerdere geruchten noemden is het verwacht dat dit de Tegra T239 chip van Nvidia gaat zijn. Dit geeft de opvolger een flinke boost in kracht en bovendien mogelijkheid om in elk geval DLSS te gebruiken. Tot slot heeft Samsung schijnbaar het contract gekregen om de schermen te produceren.

