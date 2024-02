Dave the Diver x Godzilla DLC bevestigd voor Switch, nieuwe trailer

The King of Monsters komt naar de wereld van Dave the Diver!

Kun jij ook maar geen genoeg krijgen van de wondere waterwereld van Dave The Diver? Dan hebben we goed nieuws voor je. Naast de Dredge DLC werd afgelopen maand de nieuwe Godzilla DLC aangekondigd. De trailer die toen werd vrijgegeven gaf niet veel informatie, maar inmiddels is er een extended trailer verschenen. Hierdoor weten we nu dat de DLC in mei moet verschijnen en dat hij definitief ook naar de Switch komt. De trailer kun je hieronder bekijken.

Dave the Diver is een rogue-lite adventure RPG. In de game speel je Dave, een duiker die overdag vissen vangt en ’s avonds een sushi restaurant runt. Klinkt simpel, maar al maak je kennis met een heleboel excentrieke snuiters, waardoor je in de gekste avonturen terecht komt. Over de nieuwe Godzilla DLC heeft Mintrocket nog niet veel informatie vrijgegeven, alleen dat Dave oog in oog zal komen te staan met The King of Monsters. Het lijkt erop dat The Blue hole plotseling een stuk gevaarlijker is!