Annapurna Interactive medewerkers stappen massaal op.

De publisher Annapurna Interactive, bekend van onder andere het publishen van games als Cocoon en Stray, zit in zeer zwaar weer. Dat maakte een rapportage van Jason Schreier voor Bloomberg bekend. In tegenstelling tot veel problemen in de game-industrie zijn er geen ontslagen door het zware weer, maar komt het zware weer doordat het hele team is opgestapt.

Het team is opgestapt nadat gesprekken met het moederbedrijf, Annapurna Pictures, om een losse onderneming te worden op niets uitliepen. De eigenaar van Annapurna trok zich uit de gesprekken waarna het volledige team ontslag nam. Dat dit resultaat is voorgekomen is zeer uniek en geeft voor ontwikkelaars onder het label veel onzekerheid. Zo hebben ze op het moment geen contacten en geen idee of hun release nog wel goed komt. Echter, volgens het moederbedrijf zal dit goed komen.

Megan Ellison, de eigenaar van Annapurna Pictures, laat weten dat op dit moment hun hoogste prioriteit ligt bij het ondersteunen van hun developer en publish partners. Ze zegt dat ze toegewijd zijn om de huidige getekende games te blijven ondersteunen ondanks het vertrekkende personeel. Hoe of dat echt zo simpel gaat, is natuurlijk niet bekend. Wel hebben ze Nathan Gary al vervangen en willen ze op den duur de vertrokken medewerkers vervangen.

In totaal zijn er 25 personen die hun ontslag hebben ingediend, waaronder de president van het label, Nathan Gary. In een statement naar Bloomberg meldde hij onder andere dat het een van de lastigste keuzes was die ze ooit hebben gemaakt.