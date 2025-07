Nintendo stopt met kortingsvouchers in eShop

Nintendo gaat stoppen met de game vouchers die Switch Online-leden kunnen kopen, dat deelt het bedrijf op hun website. De vouchers werden in 2019 geïntroduceerd en zorgden ervoor dat leden toch iets voordeliger Nintendo-titels konden aanschaffen. Switch Online-leden kunnen de vouchers in setjes van twee kopen en betalen dan 100 euro per paar. Met één voucher kun je dan één deelnemende game kopen, wat onder aan de streep veelal goedkoper uitpakt. Een Switch-titel kost veelal immers rond de 60 euro. Hier gaat nu dus een einde aan komen. Wanneer stopt Nintendo ermee en hoe dan verder?

Spelers met een lopend, betaald Nintendo Switch Online-lidmaatschap komen in aanmerking om tot 30 januari 2026 23.59 uur lokale tijd Nintendo Switch-gamevouchers in de eShop te kopen. Elke Nintendo Switch-gamevoucher blijft een jaar (365 dagen) geldig vanaf de dag van aankoop. De gebruiksvoorwaarden voor gekochte Nintendo Switch-gamevouchers veranderen niet. Ze blijven geldig tot een jaar na aankoop. Als een set Nintendo Switch-gamevouchers bijvoorbeeld op 30 januari 2026 wordt gekocht, blijft elke Nintendo Switch-gamevoucher geldig tot 30 januari 2027.