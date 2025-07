Demo aanstaande voor Wild Hearts S voor de Nintendo Switch 2

Over twee weken op 25 juli verschijnt Wild Hearts S voor de Nintendo Switch 2. Eerder al werd door Koei Temco informatie gedeeld over de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de originele versie van de game. Afgezien van gameplay veranderingen bevat deze nieuwe versie wat balans updates en extra cosmetische items. Dat klinkt allemaal mooi, maar ervaren wat de verbeteringen zijn is natuurlijk altijd beter. Dat lijkt zeer binnenkort te gaan kunnen nu er een demo van de game uitgerold wordt. In Japan en Australië is de demo al te downloaden. De verwachting is dat de demo verder uitgerold gaat worden in ook Europa en Amerika. Mogelijk dat hij morgen al in de Nintendo eShop te vinden gaat zijn. Houd alvast wat geheugen vrij op je Switch 2, want de demo lijkt zo’n 24 GB te zijn.

In Wild Hearts S jaag je op gigantische beesten in het ruige landschap van Azuma, een fantasiewereld geïnspireerd door feodaal Japan. Maak een breed scala aan ‘Karakuri’ om te helpen bij de jacht en gebruik uniek vervaardigde wapens om de beesten en hun natuurlijke krachten te lijf te gaan. Speel de game alleen of samen met maximaal 4 spelers online of in lokale coöp. Als je graag samen speelt, bekijk dan vooral onderstaande trailer die beelden laat zien van de coöp-gameplay.

Staat Wild Hearts S op jouw wensenlijstje en kijk je uit naar de demo? Laat het ons weten in de reacties!