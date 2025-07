Harvest Moon: The Lost Valley & Skytree Village ontvangt eerste trailer

Begin deze maand werd er bekendgemaakt dat Harvest Moon: The Lost Valley & Skytree Village helaas opnieuw was vertraagd. Daarover kun je hier meer lezen. Toch komt de releasedatum van 31 juli alsmaar dichterbij. Tot op heden heeft Natsume nog geen trailer met de wereld gedeeld, tot gisteravond tenminste. Dat betekent dat de eerder gedeelde schermafbeeldingen verleden tijd zijn en we de cozy bundle nu eindelijk in actie kunnen zien.

In Harvest Moon: The Lost Valley & Skytree Village kun je aan de slag gaan met twee boerderijspellen die oorspronkelijk op de Nintendo 3DS verschenen. The Lost Valley geeft jou de taak om de seizoenen terug te brengen naar de bevroren vallei, terwijl je in Skytree Village een nieuw leven geeft aan een verdorde wereld. Of je de spellen een aantal jaar geleden nou al gespeeld hebt of niet, je haalt met deze bundel sowieso twee klassiekers in huis waar je gewassen kunt verbouwen en dieren mag verzorgen.

Hieronder kun je een impressie krijgen hoe deze heruitgave van deze Harvest Moon-bundel eruitziet.