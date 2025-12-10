3D-platformer Teeto aangekondigd voor de Nintendo Switch

Uitgever Super Rare Originals en ontwikkelaar Eat Pant Games laten weten dat Teeto in 2026 naar de Nintendo Switch gaat komen. Een exacte releasedatum is er nog niet. Wel wordt gesproken over een release in Q2 van 2026.

Teeto is een 3D-avonturenplatformgame met in de hoofdrol Teeto en Nory – een blob en een konijn. Zij beleven een spannend avontuur waarin ze proberen te voorkomen dat schaduwen zich verder verspreiden. De game speelt zich namelijk af in een heldere en kleurrijke wereld. Absorbeer alledaagse voorwerpen uit de wereld en gebruik hun krachten om de schaduwen te bestrijden en een excentrieke groep personages te helpen. Bekijk vooral de trailer hieronder om een indruk te krijgen!

Komt Teeto op jouw wensenlijstje?